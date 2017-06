NS schikt met concurrent over aanbesteding

De Nederlandse Spoorwegen hebben een schikking getroffen met concurrent Transdev BBA over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Transdev BBA was een rechtszaak tegen de NS begonnen om een schadevergoeding te eisen. Beide partijen hebben afgesproken om geen verdere details naar buiten te brengen.

NS had de aanbesteding in Limburg in eerste instantie gewonnen door onder meer gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van een oud-manager van Veolia. Dat bedrijf ging later op in Transdev BBA.

Transdev, dat onder meer de merken Connexxion, Breng en Hermes voert, had ook een zaak aanhangig gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Na een onderzoek legde de ACM NS donderdag een boete van bijna 41 miljoen euro op. NS heeft daartegen bezwaar aangetekend.