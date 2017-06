Uber viert mijlpaal van vijf miljard ritten

Via taxi-app Uber zijn wereldwijd al meer dan 5 miljard ritten geboekt. Daarmee is het technologiebedrijf afgelopen jaar fors gegroeid. In juni 2016 stond de teller nog op twee miljard en eind 2015 werd het miljard aangestipt, zo meldde het sinds 2010 actieve Uber donderdag.

De 5 miljardste rit vond eind mei plaats. De meer dan 150 chauffeurs die op het specifieke moment een klant aan het vervoeren waren, krijgen elk 500 dollar van Uber om de mijlpaal te vieren.

Het bedrijf kan dit heugelijke nieuws goed gebruiken. Uber raakte de laatste tijd in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Enkele grote investeerders namen het topman en medeoprichter Travis Kalanick kwalijk dat hij de zaken zo uit de hand had laten lopen. Hij besloot daarop terug te treden.

Ook in Nederland is Uber niet onomstreden. Via de dienst UberPOP konden mensen tot eind 2015 tevens taxiritten boeken bij particulieren, die niet over de vereiste taxivergunning beschikten. UberPOP is daarom door de rechter verboden.