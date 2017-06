Dijsselbloem verwacht oplossing begroting

In het conflict tussen regeringspartijen VVD en PvdA over hogere salarissen voor leraren en reparatie van de koopkracht verwacht minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën een oplossing. ,,We gaan het gewoon oplossen in augustus”, aldus de PvdA-bewindsman vrijdag.

In augustus stellen VVD en de PvdA de begroting voor volgend jaar op, als er dan nog geen nieuwe regering is. Dijsselbloem benadrukt dat niet alleen de PvdA wensen heeft, zoals hoger loon in het onderwijs, maar ook de VVD een en ander wil. Maar je kunt van de PvdA niet verwachten dat zij een begroting goedkeurt waar ze niet achter staat, aldus Dijsselbloem.

Hij reageerde op de ophef over de uitspraak van zijn partijgenoot, vicepremier Lodewijk Asscher. Asscher zei dat de PvdA niet zal tekenen voor een begroting waarmee ze het niet eens is. Volgens Dijsselbloem is het zeker niet de insteek van Asscher en hem om uit het demissionaire kabinet te stappen.