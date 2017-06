Inflatie in eurolanden daalt

De inflatie in de eurolanden is in juni gedaald tot 1,3 procent op jaarbasis. In mei bedroeg de geldontwaarding nog 1,4 procent, blijkt uit een raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De gedaalde inflatie komt voor een groot deel door de lagere energieprijzen. Die stegen in juni op jaarbasis met 1,9 procent, maar in mei was dat nog 4,5 procent. De prijzen van voedsel. alcohol en tabak daalden licht.

De Europese Centrale Bank (ECB) probeert de inflatie met zijn monetaire beleid richting de 2 procent te krijgen. Economen verwachtten in doorsnee een inflatie van 1,2 procent in juni.