Fors meer nieuwe auto’s verkocht dit jaar

De autoverkopers in Nederland hebben het afgelopen halfjaar goede zaken gedaan. Ze verkochten bijna 17 procent meer auto’s dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt zaterdag uit cijfers van brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en RDC.

In de afgelopen zes maanden werden 226.509 auto’s verkocht. Dat is 16,8 procent meer dan de 193.914 auto’s die in de eerste helft van 2016 een eigenaar kregen.

De groei komt voor het grootste deel op het conto van de zakelijke markt. Als belangrijkste redenen voor de groei worden de aantrekkende economie en de uniformering van de bijtellingstarieven genoemd.

Als merk is Volkswagen de nummer één met een marktaandeel van 10,5 procent en 33.802 verkochte voertuigen. Renault, Opel, Peugeot en Ford completeren de top vijf. Het bestverkochte model is de Renault Clio met 6.045 stuks. Verder in de top vijf staan de Volkswagen Golf en Up, de Opel Astra en de Volkswagen Polo.

De organisaties verwachten dat over heel dit jaar 415.000 nieuwe auto’s worden verkocht.