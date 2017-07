Corbion verliezer op kalm Damrak

De beurzen in Europa lieten dinsdag kleine verliezen zien, na de stevige plussen een dag eerder. De handel verliep erg rustig aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Onafhankelijkheidsdag. Op het Damrak was Corbion een opvallende daler terwijl Fugro juist een positieve uitschieter was.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de min op 511,73 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 796,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

In de MidKap zakte de producent van voedingsingrediënten en bioplastic Corbion bijna 4 procent. Volgens De Telegraaf werd het bedrijf eerder dit jaar ‘bekeken’ door meerdere partijen. Allen besloten echter geen toenadering te doen. Weblog Wallstreet wires gaf eerder aan dat Corbion wel een overnamebod zou hebben ontvangen.

Bodemonderzoeker Fugro was veruit de sterkste stijger in het middensegment met een plus van ruim 6 procent. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft een opdracht van Fugro, voor inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, met twee jaar verlengd.