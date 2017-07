ABN AMRO stopt met tabaksindustrie

ABN AMRO stopt met investeren in de tabaksindustrie. De grootbank neemt ook geen klanten uit de sector meer aan, zo bevestigde ABN AMRO woensdag na berichtgeving in Trouw.

De activiteiten zijn bij het financiële concern overigens klein van omvang en omvatten slechts enkele ondernemers. Lopende contracten blijven staan, maar nieuwe deals komen er niet en bestaande contracten worden niet verlengd of uitgebreid. ,,De kernactiviteit van de tabaksindustrie is niet verenigbaar met de kernwaarde van de bank”, aldus de bank. ,,Het gaat om het principe”, aldus een zegsman die ook aangaf dat de beslissing in april is genomen.

Beleggingen van klanten vallen buiten de aangekondigde stap.