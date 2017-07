‘AEX licht hoger uit startblokken’

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak begint woensdag naar verwachting iets hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten openen. De blik is vooral gericht op Wall Street, waar beleggers na de viering van Onafhankelijkheidsdag, weer terugkeren op de beursvloeren.

Op het Damrak maakte navigatiebedrijf TomTom bekend een samenwerking te zijn aangegaan met het Chinese internetconcern Baidu voor de ontwikkeling van HD-kaarten voor autonoom rijden. TomTom stelt dat deze deal gunstig is voor de ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn. De samenwerking heeft geen materiële financiële impact op het lopende boekjaar.

Beursuitbater Euronext liet weten dat de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de handelsvloeren in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon in juni met 1,2 procent is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van een maand eerder was er sprake van een daling met 2,7 procent.

Biotechnoloog Galapagos kondigde aan een nieuwe Fase 2 studie te beginnen waarin ontstekingsremmer filgotinib wordt onderzocht in niet-infectieuze uveitis. Samenwerkingspartner Gilead Sciences leidt de studie.

Aan het analistenfront verlaagde de Britse bank Barclays het advies voor oliedienstverlener SBM Offshore. ING schroefde het koersdoel voor baggeraar Boskalis terug.

De belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag overwegend licht omhoog, in een poging wat te herstellen na de verliezen een dag eerder. Geopolitieke spanningen in de regio hielden de winsten beperkt. De Nikkei-index in Tokio sloot 0,3 procent hoger.

De Europese beurzen sloten dinsdag met kleine verliezen. De AEX-index eindigde 0,3 procent in de min op 511,73 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 796,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

De euro was 1,1358 dollar waard, tegen 1,1346 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent to 46,99 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 49,58 dollar per vat.