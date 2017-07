Aziatische beurzen overwegend hoger

De belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag overwegend licht omhoog, in een poging wat te herstellen na de verliezen een dag eerder. Geopolitieke spanningen in de regio, na de raketproef van Noord-Korea op dinsdag, hielden de winsten beperkt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio werkte een eerder verlies weg en sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 20.081,63 punten. De Japanse automakers zaten opnieuw in de lift. Subaru won 3,7 procent en Nissan klom 1,7 procent. Toyota dikte 1,6 procent aan. De grootste Japanse autofabrikant zag de verkopen in China in juni met 10 procent toenemen.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,5 procent, ondanks dat de dienstensector in China in juni iets minder sterk is gegroeid dan een maand eerder. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent na de sterke koerswinst op dinsdag.