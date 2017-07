Chinese miljardenorder bij Airbus

China heeft een order geplaatst bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus voor in totaal 140 toestellen. De ondertekening van het contract vond plaats in Berlijn bij een ontmoeting tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping.

Ook de topman van Airbus was bij de ceremonie aanwezig. Volgens hem gaat het om honderd toestellen van het type A320 en veertig A350’s. De opdracht van de Chinese vliegtuigleasemaatschappij CAS zou 22 miljard dollar waard zijn.

Xi is in Duitsland voor de G20-top in Hamburg op vrijdag en zaterdag.