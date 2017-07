‘Mot over strategie bij energiereus Engie’

De top van het Franse energieconcern Engie is ernstig verdeeld over de te volgen strategie. President-commissaris Gérard Mestrallet en topvrouw Isabelle Kocher liggen met elkaar overhoop, zo meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

Mestrallet was voorstander van een overnamepoging op de Duitse branchegenoot Innology, waar ook het Nederlandse Essent onder valt. Kocher was niet overtuigd van de meerwaarde van een eventuele deal. De topvrouw zou aan de andere kant een belang in Belgische activiteiten hebben willen afstoten, maar dat zag Mestrallet op zijn beurt niet zitten.

Kocher, die de leiding van het bedrijf in 2016 van Mestrallet overnam, is bezig met Engie te hervormen. De branche kampt met lagere energieprijzen en een veranderend energielandschap. Een deel van haar plannen komt neer op het terugdraaien van uitbreidingen onder het bewind van Mestrallet.