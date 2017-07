Nieuwe roamingregels EU goed nageleefd

De nieuwe regels voor bellen, sms’en en internetten in het buitenland worden door de meeste telecombedrijven goed nageleefd, meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sinds 15 juni zijn de nieuwe regels voor de zogeheten roaming in de Europese Unie van kracht. Die regels houden in dat telecombedrijven binnen de EU hetzelfde moeten aanbieden als in het binnenland. Dat betekent dat er geen extra kosten zijn voor roaming in het buitenland. Bellen, sms’en en internetten kost dus elders in de EU evenveel als in Nederland.

Wel ziet de ACM op dit moment aanbiedingen van sommige kleinere telecombedrijven die mogelijk in strijd zijn met de nieuwe roamingregels. Dat wordt onderzocht. De toezichthouder houdt de aanbiedingen van telecombedrijven nauwgezet in de gaten en kan optreden tegen aanbiedingen die niet voldoen aan de regels.