Schommelend verloop op Europese beurzen

De Europese beurzen schommelden woensdag tussen winst en verlies. Beleggers verwerkten de cijfers van marktonderzoeker Markit over de dienstensector in de eurozone, die in juni iets minder sterk groeide dan een maand eerder. Op het Damrak was TomTom in trek na de bekendmaking van een samenwerking met een grote Chinese partij.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 511,10 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 799,11 punten. De beurs in Parijs stond 0,1 procent hoger, Londen en Frankfurt nagenoeg onveranderd. In New York, waar de handel wordt hervat na een vrije dag, lijken de beurzen verdeeld te gaan openen.

TomTom voerde de MidKap aan met een winst van 4 procent. Het navigatiebedrijf is een samenwerking aangegaan met het Chinese internetconcern Baidu voor de ontwikkeling van HD-kaarten voor autonoom rijden. Volgens ING zet TomTom met de deal een goede strategische stap.

Hekkensluiter onder de middelgrote bedrijven was voedingsbedrijf Wessanen met een min van ruim 1 procent. In de AEX sloot vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco de rij met een verlies van 1,4 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore zakte 1 procent na een adviesverlaging door Barclays. Olie- en gasproducent Shell kampte met een daling van de olieprijs en verloor 0,8 procent.

Koploper onder de Amsterdamse hoofdfondsen was Galapagos met een winst van ruim 1 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat het biotechnologiebedrijf een nieuwe studie met zijn ontstekingsremmer filgotinib begint.

In Frankfurt zakte Zalando 0,8 procent. Goldman Sachs haalde de Duitse online schoenenverkoper van zijn Europese kooplijst. Sportkledingfabrikant Adidas won meer dan 4 procent na een adviesverhoging door HSBC.

De Britse huizenbouwer Persimmon klom ruim 2 procent in Londen na een positief handelsbericht. Farmaceut GlaxoSmithKline leverde 1,7 procent in na een adviesverlaging door Citigroup.

De euro was 1,1322 dollar waard, tegen 1,1346 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 46,41 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 48,95 dollar per vat.