TomTom hoogvlieger op gemengde beurs

Het aandeel TomTom was woensdag in trek op het Amsterdamse Damrak, na aankondiging van een samenwerking met een Chinese partij. De Europese beurzen lieten beperkte koersuitslagen zien. De blik is vooral gericht op Wall Street, waar beleggers na de viering van Onafhankelijkheidsdag weer terugkeren op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 512,51 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 799,95 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

In de MidKap dikte TomTom 5,6 procent aan. Het navigatiebedrijf is een samenwerking aangegaan met het Chinese internetconcern Baidu voor de ontwikkeling van HD-kaarten voor autonoom rijden. De deal is volgens TomTom gunstig voor de ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn. De samenwerking heeft geen materiële financiële impact op het lopende boekjaar.

Grootste daler onder de middelgrote bedrijven was optiekketen GrandVision met een min van 0,7 procent. In de AEX stonden baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore onderaan met verliezen van rond 0,5 procent. ING schroefde het koersdoel voor Boskalis terug en Barclays verlaagde het advies voor SBM.

Grootste stijger onder de hoofdfondsen was Galapagos met een winst van 1,5 procent. Het biotechnologiebedrijf begint een nieuwe studie met zijn ontstekingsremmer filgotinib.

In Frankfurt zakte Zalando 1,8 procent. Goldman Sachs haalde de Duitse online schoenenverkoper van zijn Europese kooplijst. Sportkledingfabrikant Adidas won 3,5 procent na een adviesverhoging door HSBC.

De euro was 1,1361 dollar waard, tegen 1,1346 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 47,17 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 49,77 dollar per vat.