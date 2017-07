TomTom uitblinker op rustige handelsdag

De AEX-index in Amsterdam is woensdag iets onder de slotstand van dinsdag gesloten. Ook de belangrijkste beursgraadmeters elders in Europa bleven dicht bij hun openingsstanden. Oliegerelateerde fondsen hadden last van dalende olieprijzen. Op het Damrak was TomTom in trek na de bekendmaking van een samenwerking met een grote Chinese partij.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 511,35 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 797,08 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen alle 0,1 procent.

De olieprijzen daalden flink nadat Rusland verdere meewerking aan productiebeperkingen van olie uitsloot. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,7 procent tot 45,33 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 48,06 dollar per vat.

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was SBM Offshore de grootste verliezer. De oliedienstverlener zakte 2,3 procent op de dalende olieprijzen en een adviesverlaging door Barclays. Olie- en gasproducent Shell verloor 1 procent. In Madrid verloor oliebedrijf Total 1,5 procent en Eni in Milaan 1,4 procent.

TomTom voerde de MidKap aan met een winst van 3,8 procent. Het navigatiebedrijf is een samenwerking aangegaan met het Chinese internetconcern Baidu voor de ontwikkeling van HD-kaarten voor autonoom rijden. Volgens ING zet TomTom met de deal een goede strategische stap. Bij de middelgrote fondsen verloor Air France-KLM zonder duidelijke reden 3,3 procent.

Verreweg de grootste winnaar onder de Amsterdamse hoofdfondsen was Galapagos met een winst van 2,5 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat het biotechnologiebedrijf een nieuwe studie met zijn ontstekingsremmer filgotinib begint.

In Londen leverde betalingsverwerker Worldpay bijna 9 procent in. Het aandeel werd dinsdag nog flink meer waard op het vooruitzicht van een overnamestrijd tussen de Amerikaanse branchegenoot Vantiv en bank JP Morgan Chase, maar die laatste liet woensdag weten geen bod te doen. Vantiv zet zijn interesse wel voort.

Verder klom de Britse huizenbouwer Persimmon 2,4 procent in Londen na een positief handelsbericht. Sportkledingfabrikant Adidas won in Frankfurt bijna 5 procent na een adviesverhoging door HSBC.

De euro was 1,1336 dollar waard, tegen 1,1346 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op dinsdag.