ABN AMRO verwacht flink meer woningverkopen

Het aantal woningverkopen komt dit jaar fors hoger uit dan aanvankelijk werd gedacht. Onderzoekers van het Economisch Bureau van ABN AMRO verwachten een toename van het aantal transacties ten opzichte van een jaar eerder met 15 procent. Eerder gingen ze nog uit van 5 procent.

Ook de woningprijzen stijgen in 2017 meer dan eerder voorspeld, met 7 procent in plaats van de eerder geraamde 5 procent. Het gemiddelde prijspeil van woningen komt daarmee in de buurt van de piek in 2008, zo merken de specialisten op.

De onderzoekers stelden ook de prognoses voor komend jaar deels bij. Ze rekenen nu op een iets hardere toename van de prijzen waar ze eerder van uitgingen, van 5 procent. Wel houden ze vast aan een afname van het aantal woningverkopen ten opzichte van 2017, van 5 procent.