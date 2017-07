‘Elliott roert zich bij farmaceut Stada’

De activistische investeerder Elliott Advisors heeft een flink belang opgebouwd in de Duitse farmaceut Stada Arzneimittel, die onlangs een overname door durfkapitalisten zag mislukken. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Volgens de bronnen heeft Elliott een belang van meer dan 5 procent in Stada en kan dat zeer spoedig bekendgemaakt worden. Elliott zou vorige week begonnen zijn met het kopen van aandelen. Onlangs mislukte een miljardenovername van Stada door de investeringsmaatschappijen Bain Capital en Cinven omdat er te weinig aandelen werden aangemeld.

Elliott is bekend van de overnamestrijd rond verf- en chemieconcern AkzoNobel. Elliott is de grootste aandeelhouder van Akzo. De investeerder was erg kritisch over de weigering van het concern om te onderhandelen over een overnamevoorstel van concurrent PPG Industries, waarbij het zelfs tot een rechtszaak kwam tussen Elliott en Akzo.