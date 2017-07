Galapagos grootste daler in lagere AEX

De Amsterdamse AEX-index moest donderdag terrein prijsgeven onder aanvoering van biotechnoloog Galapagos. Ook elders in Europa werden verliezen geleden. Beleggers waren onder andere in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en het banenrapport van salarisstrookverwerker ADP.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,5 procent in de min op 508,87 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 793,20 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Ook Wall Street lijkt af te stevenen op een lagere opening.

Grootste dalers in de AEX waren Galapagos en digitaal beveiliger Gemalto met verliezen van 2 en 1,7 procent. Verzekeraar NN Group en telecombedrijf KPN gingen aan kop met winsten van 1,9 en 0,9 procent.

In de MidKap stond voedingsbedrijf Wessanen onderaan met een min van 1,9 procent. Grootste stijger was luchtvaartmaatschappij Air France-KLM met een plus van 1,5 procent.

Het lokale fonds RoodMicrotec klom 4,5 procent. De chipdienstverlener zag de omzet in de eerste helft van het jaar flink groeien en verwacht dat de omzet over de komende paar jaar ,,substantieel” zal toenemen.

In Londen verloor Reckitt Benckiser bijna 2 procent. Het Britse levensmiddelenconcern verlaagde zijn omzetverwachting vanwege de impact van de cyberaanval met Petya-ransomware. De cyberaanval zorgde onder meer voor productieproblemen in fabrieken.

AB Foods dikte 4 procent aan. Het Britse concern is positiever geworden over het boekjaar dankzij beter dan verwachte resultaten bij kledingketen Primark. In Parijs kelderde Sodexo ruim 6 procent. De Franse cateraar en facilitair dienstverlener verlaagde voor de tweede keer dit boekjaar de omzetprognose.

De euro was 1,1361 dollar waard, tegen 1,1336 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden herstel na de flinke daling op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 45,71 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,2 procent meer op 48,35 dollar per vat.