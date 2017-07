Investeerder HAL vergroot belang in Coolblue

Investeringsmaatschappij HAL Holding heeft haar belang in webwinkelbedrijf Coolblue vergroot van 20 procent naar iets meer dan 30 procent. HAL kocht de aandelen van twee van de drie oprichters van Coolblue.

HAL maakte geen financiële details over de transactie bekend. In maart vorig jaar werd aangekondigd dat HAL was ingestapt bij Coolblue, dat naast de webshop ook een aantal fysieke winkels heeft in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven.

Coolblue draaide vorig jaar een omzet van 857 miljoen euro. Het bedrijf heeft aangegeven voor dit jaar op een omzet te rekenen van 1,2 miljard euro. Coolblue verkoopt vooral consumentenelektronica en witgoed.