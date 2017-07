Japanse beurs sluit met verlies

De aandelenbeurs in Japan is donderdag lager gesloten. De forse daling van de olieprijzen een dag eerder dreunde nog na op de markten in Azië. Ook zorgden de aanhoudende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea voor koersdruk in de regio.

De Verenigde Staten hebben woensdag in de Veiligheidsraad van de VN met militair ingrijpen gedreigd richting Noord-Korea. Ook verwerkten beleggers de notulen van de laatste Fed-vergadering, die weinig nieuwe inzichten opleverden over het afbouwen van de omvangrijke balans en de timing van een nieuwe renteverhoging.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 19.994,06 punten. Elders in het Verre Oosten bleven de beurzen dichter bij huis. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney eindigden nagenoeg onveranderd. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds ook dichtbij de slotstand van een dag eerder. De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent.