Het Amerikaanse software- en technologiebedrijf Microsoft schrapt duizenden banen als onderdeel van een reorganisatie van de verkoopactiviteiten. Zakenzender CNBC meldde dat het in totaal gaat om 3000 arbeidsplaatsen ofwel bijna 10 procent van de gehele verkoopafdeling.

Volgens een woordvoerder van Microsoft vallen de meeste ontslagen buiten de Verenigde Staten. Er gingen al enige tijd geruchten de ronde dat er grootscheeps banenverlies bij het concern zat aan te komen.

Microsoft wil meer inzetten op cloud-diensten in plaats van software via desktops en servers om zo marktleider Amazon bij te kunnen houden. De afgelopen tijd gingen al duizenden banen verloren bij het bedrijf in verband met reorganisaties, onder meer bij de mobieltjestak.