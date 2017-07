VDL neemt mastenproducent Kaal Masten over

VDL neemt Kaal Masten uit Oss over. Dat bedrijf ontwerpt, produceert en plaatst hoogwaardige masten voor bijvoorbeeld verlichting, zendapparatuur en reclame in binnen- en buitenland. Hoeveel het Brabantse industrieconcern betaalt aan de huidige eigenaar, pijpenlegger A.Hak, is niet bekendgemaakt.

Bij Kaal Masten werken 125 mensen, die samen goed zijn voor 115 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar. De overname betekent volgens topman Willem van der Leegte ,,een mooie aanvulling” op het bestaande productaanbod van VDL. Het bedrijf maakt in België bijvoorbeeld ook al grotere en zwaardere masten voor de olie-, gas- en petrochemische industrie.

A.Hak heeft na een moeilijke periode besloten zich toe te leggen op de aanleg en inspectie van ondergrondse infrastructuur. Voor het zeventig jaar oude Kaal Masten was in die toekomstplannen geen plaats meer.