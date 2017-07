Wall Street opent met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in het rood geopend. Beleggers verwerken onder meer een banenrapport van salarisstrookverwerker ADP. Daaruit bleek dat de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven onverwacht flink is afgezwakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 21.422 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 2423 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,6 procent tot 6115 punten.

De werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de VS groeide in juni veel minder sterk dan een maand eerder. Volgens ADP kwamen er vorige maand 158.000 banen bij, tegen een herziene 230.000 in mei. Economen hadden in doorsnee op een groei met 185.000 arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector zijn meegenomen.

Maker van elektrische auto’s Tesla verloor 2,7 procent, na een koersverlies van ruim 7 procent op woensdag. De Model S van Tesla kwam bij veiligheidstesten niet in de hoogste categorie terecht.

General Electric (GE) stond ook onder druk met een min van 1,5 procent. De Europese Commissie verdenkt het industrieconglomeraat van misleiding bij een deal met LM Wind Power, een bouwer van wieken voor windmolens. JPMorgan verlaagde daarop zijn koersdoel voor het aandeel.