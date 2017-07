Aanhangwagens steeds meer in trek

De verkoop van aanhangwagens stevent in hoog tempo af op het niveau van voor de crisis. Volgens brancheorganisatie BOVAG trok de verkoop in de eerste helft van het jaar met 15,3 procent aan ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste zes maanden van het jaar telde BOVAG 10.973 verkochte nieuwe exemplaren. Op het huidige tempo komt de teller uit op ongeveer 21.500 stuks, niet ver verwijderd van het topniveau van 24.500 aanhangwagens in 2008. Na dat jaar maakte de verkoop een duikvlucht en vijf jaar later was de afzet gedaald naar een dieptepunt van 14.000 exemplaren.

Vooral aanhangwagens voor vervoer van bouwmaterieel gaan nu weer als warme broodjes over de toonbank. De 1440 verkochte aanhangwagens komen neer op een stijging van dik 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. Veel ondernemers durven het nu volgens BOVAG weer aan op te investeren en veel materieel is na de magere jaren toe aan vervanging.