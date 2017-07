ABN AMRO sluit kantoortjes voor pensionado’s

ABN AMRO sluit twee kantoortjes, in het Spaanse Marbella en het Zuid-Franse Valbonne, waar vermogende Nederlanders met een tweede huis in die contreien nu nog terechtkunnen voor bankzaken. Die extra service past niet meer in de toekomstplannen die de bank vorig jaar heeft uitgestippeld.

De twee private bankingkantoren bedienen zo’n honderd tot tweehonderd klanten van ABN AMRO, zei een woordvoerster vrijdag. Het gaat veelal om rijke gepensioneerden die veel tijd doorbrengen in hun buitenhuis onder de Spaanse of Franse zon. Zij kunnen aankloppen voor overleg over bankzaken, of voor financiële vragen die opduiken bij zo’n tweede woning, in het buitenland.

De betreffende klanten kunnen gewoon bij ABN AMRO blijven bankieren, maar zullen voortaan vanuit Nederland worden geholpen. Zij zijn daar inmiddels over geïnformeerd. Zowel op het kantoor in Marbella als op dat in Valbonne werken vier mensen.