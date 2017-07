‘AEX begint met kleine min’

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak begint vrijdag naar verwachting met een klein verlies. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen licht lager openen. De beurshandel staat vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

Uit gegevens van salarisstrookverwerker ADP bleek donderdag al dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de VS in juni veel minder sterk is gegroeid dan een maand eerder. In het banenrapport van de Amerikaanse overheid worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Aan het bedrijvenfront meldde het Franse supermarktconcern Carrefour dat de omzet in het tweede kwartaal met 6 procent is gestegen, dankzij groei in alle regio’s waar het bedrijf actief is. Op de Franse thuismarkt was een beperkte omzetstijging te zien.

Ook Samsung kwam met voorlopige cijfers. De Koreaanse technologiegigant verwacht dat de operationele winst in het tweede kwartaal met 72 procent is gestegen tot een recordniveau van 14 biljoen won (circa 10,6 miljard euro).

In Frankfurt staat Stada Arzneimittel in de schijnwerpers. De activistische investeerder Elliott Advisors heeft volgens persbureau Bloomberg een flink belang opgebouwd in de Duitse farmaceut, die onlangs een overname door durfkapitalisten zag mislukken. Elliott is in Nederland bekend van de overnamestrijd rond verf- en chemieconcern AkzoNobel.

Op het Damrak zal Aegon mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux schroefde het beleggingsadvies voor de verzekeraar op naar kopen.

De Europese beurzen deden donderdag een stap terug. De AEX-index eindigde 0,3 procent lager op 509,94 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 793,28 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Ook op Wall Street werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 21.320,04 punten. De S&P 500 ging 0,9 procent omlaag en de technologiebeurs Nasdaq zakte 1 procent.

De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1406 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 44,98 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 47,59 dollar per vat.