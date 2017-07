Banengroei in VS trekt stevig aan

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juni flink sterker toegenomen dan in de voorgaande maand. Er kwamen afgezien van de landbouwsector per saldo 222.000 banen bij, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd maandrapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid.

In mei werden in ’s werelds grootste economie nog een herziene 152.000 banen gecreĆ«erd. Aanvankelijk was voor die maand een aantal van 138.000 gemeld. Economen rekenden voor juni gemiddeld op een aanwas van 178.000 arbeidsplaatsen.

De werkloosheid is ondanks de sterke banengroei iets toegenomen, van 4,3 procent naar 4,4 procent. Dat komt doordat de aantrekkende arbeidsmarkt steeds meer mensen verleidt om actief op zoek te gaan naar werk. Alleen werkzoekenden worden meegenomen in het werkloosheidscijfer.