Europese miljardenlening voor Griekenland

Griekenland krijgt maandag een lening van 7,7 miljard euro bijgeschreven van het Europese noodfonds ESM. Bijna 7 miljard is bedoeld om eerdere leningen af te lossen en de rest om achterstallige rekeningen te voldoen. In september volgt onder voorwaarden nog eens 0,8 miljard euro, liet het ESM vrijdag weten.

Het in Luxemburg gevestigde fonds geeft hiermee uitvoering aan het besluit dat de ministers van FinanciĆ«n van de eurolanden drie weken geleden namen. ,,Goed nieuws”, aldus de woordvoerder van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem.

De storting maakt deel uit van het derde steunprogramma voor de Grieken, dat in de zomer van 2015 begon en in de tweede helft van 2018 afloopt. Van de maximaal 86 miljard euro die beschikbaar is, is een kleine 40 miljard uitgekeerd. Als voorwaarde moet Athene zware hervormingen doorvoeren.

In totaal heeft het fonds in Luxemburg nu ruim 181 miljard aan Griekenland geleend, tegen een gunstig tarief. De eurogroep hoopt dat Griekenland volgend jaar weer op eigen benen kan staan.