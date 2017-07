Nuon zet gascentrale over naar waterstof

De gascentrale van Nuon in de Groningse Eemshaven gaat op waterstof draaien. Nuon is samen met Gasunie en de Noorse olieproducent Statoil een project begonnen om dat vanaf 2023 mogelijk te maken. Daarmee zou de centrale zonder CO2-uitstoot stroom opwekken.

In de samenwerking gaat Statoil de waterstof produceren, terwijl Gasunie het transport van de waterstof gaat onderzoeken. Nuon richt zich dan op de verbranding van de waterstof in een van de drie gasturbines in de Eemshaven-centrale. Daarmee wordt zo’n 1,3 miljoen ton CO2 per jaar bespaard. Bij het opwekken van electriciteit uit waterstof komt alleen waterdamp vrij.

Het project moet de drie bedrijven inzichten geven in de mogelijkheid om meer gascentrales geschikt te maken voor de verbranding van waterstof. Ook ziet Nuon het project als een tussenstap naar het omvormen van de Eemshaven-centrale naar een ,,superbatterij”. Daarbij wordt ammoniak geproduceerd met groene stroom om daaruit later weer waterstof te kunnen halen.