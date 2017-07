Rentevrees en olie drukken op beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag opnieuw omlaag. Koersverliezen onder de oliebedrijven en de stijgende rentes op de obligatiemarkten zorgden voor terughoudendheid onder beleggers. Ook werd gelet op de G20-bijeenkomst in Hamburg.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 508,86 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 792,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

Oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell behoorden tot de grootste dalers in de AEX met minnen van 1,8 procent en 1 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer en biotechnoloog Galapagos stonden ook in de staartgroep met verliezen van meer dan 1 procent.

Verzekeraar Aegon ging aan kop met een winst van 1,6 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Andere financiƫle bedrijven als NN Group en ING behoorden ook tot de schaarse stijgers met kleine winsten tot 0,3 procent.

AkzoNobel won 0,1 procent. De activistische investeerder Elliott Advisors wil via een kort geding meer invloed afdwingen bij het verf- en chemiebedrijf. Het fonds, dat een belang heeft van 9,5 procent, eist nog altijd dat Akzo een buitengewone vergadering van aandeelhouders belegt waar het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans wordt voorgesteld.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een verlies van 2 procent. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,6 procent.

In Parijs zakte Carrefour ruim 3 procent. Het Franse supermarktconcern zag de omzet in het tweede kwartaal met 6 procent stijgen, dankzij groei in alle regio’s waar het bedrijf actief is. Op de Franse thuismarkt bleef de omzetgroei echter beperkt.

Stada Arzneimittel klom bijna 2 procent in Frankfurt. Ook hier komt Elliott voorbij, de investeerder heeft volgens persbureau Bloomberg een flink belang opgebouwd in de Duitse farmaceut, die onlangs een overname door durfkapitalisten zag mislukken.

De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 44,91 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 47,53 dollar per vat.