Wall Street opent met kleine plus

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag geopend met een kleine plus. Beleggers verwerken met name veel sterker dan verwachte cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. Verder zorgen de lagere olieprijzen voor druk op oliegerelateerde bedrijven.

De Dow-Jonesindex steeg in de openingsminuten 0,2 procent op 21.358 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 2416 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan tot 6116 punten.

Er kwamen afgelopen maand in ’s werelds grootste economie, afgezien van de landbouwsector, per saldo 222.000 banen bij. Economen rekenden voor juni gemiddeld op een aanwas van 178.000 arbeidsplaatsen. Het cijfer over mei werd bovendien flink bijgesteld, van 138.000 naar 152.000 extra arbeidsplaatsen.

De olieprijzen gingen net als eerder in de week flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 44,52 dollar. Brentolie werd ook 2,2 procent goedkoper op 47,04 dollar per vat. Oliebedrijven als Transocean en Chesapeake verloren 1,9 tot 2,7 procent.

Verder zorgt overnamenieuws voor wat extra belangstelling voor Campbell Soup. De voedingsmiddelenproducent neemt voor 700 miljoen dollar zijn niet-beursgenoteerde branchegenoot Pacific Foods of Oregon over. Campbell Soup won daarop 0,2 procent.