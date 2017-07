Beleggers krijgen kwartaalcijfers in vizier

Na een aantal rustige weken op de beursvloeren beginnen de komende dagen de eerste kwartaalresultaten van grote bedrijven binnen te druppelen. In eerste instantie gaat het met name om Amerikaanse ondernemingen, maar vrijdag staan in Amsterdam ook de voorlopige halfjaarcijfers van Beter Bed op de agenda.

Maandag komt Air France-KLM met vervoersstatistieken over de maand juni. Daarmee kan ook voorzichtig de balans worden opgemaakt over de eerste helft van 2017, hoewel de financiĆ«le resultaten pas eind deze maand worden gepubliceerd. Topman Jean-Marc Janaillac zei zondag al dat de stijgende lijn uit het eerste kwartaal is doorgezet en dat de zomerboekingen een ,,gezonde” groei vertonen.

Frisdrank- en snackproducent PepsiCo behoort dinsdag tot de eerste grote Amerikaanse bedrijven die de boeken openen over het tweede kwartaal. Ook Yum! Brands, het moederbedrijf van fastfoodketens als Pizza Hut en KFC, komt die dag met cijfers over de afgelopen drie maanden.

Woensdag en donderdag staat de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, in de schijnwerpers. De Fed komt met een maandrapport over de ontwikkelingen in ’s werelds grootste economie, het zogeheten Beige Book, en voorzitter Janet Yellen spreekt voor het Amerikaanse Congres. Mogelijk werpt zij nieuw licht op het rentebeleid van de Fed.

De belangrijkste dag lijkt evenwel de vrijdag te worden. Dan brengen drie toonaangevende Amerikaanse banken, JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, verslag uit over het afgelopen kwartaal. Bovendien kunnen cijfers over de Amerikaanse inflatie en winkelomzet dan voor reuring zorgen op Wall Street.

In Amsterdam geeft Beter Bed vrijdag een kijkje in de boeken, al gaat het dan nog om voorlopige cijfers. Beleggers zullen vooral oog hebben voor de prestaties van de Brabantse beddenverkoper in Duitsland. Daar heeft het bedrijf het al geruime tijd moeilijk, terwijl in eigen land en elders in Europa de verkopen wel stevig aantrekken.