Brand New Day breidt uit in spaarproducten

Nederland heeft er sinds maandag een bank bij. Brand New Day, een relatief jong bedrijf dat zich tot dusver richtte op pensioenbeleggen en vermogensbeheer, heeft van De Nederlandsche bank (DNB) een volwaardige bankvergunning gekregen en kan nu ook spaarproducten gaan aanbieden.

Brand New Day wil daarmee de concurrentie op de pensioenmarkt verder opschudden, aldus mede-oprichter Kalo Bagijn tegen het ANP. Het bedrijf belooft een scherp rentetarief op pensioenrekeningen. Daarnaast komt het met een gewone spaarrekening met een rente van 0,4 procent op vrij opneembaar spaargeld, meer dan de meeste Nederlandse banken bieden.

,,Dat is mogelijk omdat wij genoegen nemen met een lagere marge”, zei Bagijn. ,,We moeten dat goedmaken door veel klanten te trekken.” Daarmee past Brand New Day dezelfde strategie toe waarmee het voet aan de grond kreeg op de markt voor pensioenbeleggen. Ook daar manifesteert het bedrijf zich sinds 2010 als een prijsvechter.

Dat betekent overigens niet dat er geen winst wordt gemaakt. ,,Onze marges zijn laag, maar Brand New Day is geen charitatieve instelling”, aldus Bagijn. Ook de nieuwe bankactiviteiten zullen volgens hem direct bijdragen aan de winstgevendheid. Bovendien maken ze het productaanbod van het bedrijf ,,completer”.

Dankzij de bankvergunning kan Brand New Day ook de bankactiviteiten van de Duitse verzekeraar Allianz in Nederland overnemen. Daarmee ziet het bedrijf zijn klantenbestand in een klap met 40.000 toenemen tot ruim 200.000. Het beheerd vermogen stijgt door de overname met 500 miljoen euro naar 2,2 miljard euro.

Op termijn wil Brand New Day de vleugels ook uitslaan naar andere Europese landen. Concrete plannen daarvoor liggen er evenwel nog niet, zei Bagijn, die ook aan de wieg stond van onlinebroker BinckBank.