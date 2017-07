Economie blijft in voordeel werken van HEMA

HEMA is ook dit voorjaar blijven profiteren van de beter draaiende Nederlandse economie en het aantrekkende consumentenvertrouwen. Dat staat in een tussentijds handelsbericht dat de winkelketen maandag heeft gepubliceerd.

De omzet is in mei en juni door blijven groeien, in een tempo dat nagenoeg overeenkomt met dat in het eind april afgesloten eerste kwartaal. Datzelfde geldt voor de onlineverkopen. Ook de winstgevendheid vertoonde de laatste twee maanden een onverminderd stijgende lijn.

HEMA verwacht dat de marktomstandigheden in zijn thuismarkt ook de komende tijd ,,robuust” zullen blijven. Verder blijft het bedrijf investeren in nieuwe winkels over de grens. De laatste tijd hebben nieuwe vestigingen in de Franse steden Amiens en Brest hun deuren geopend. De komende weken komen er onder meer twee filialen bij in Parijs en een in de Spaanse stad Barcelona.

Het handelsbericht volgt slechts twee weken op de publicatie van de eerstekwartaalcijfers. Dat heeft te maken met een herfinanciering van zijn schuld die HEMA maandag aankondigde. Het winkelbedrijf wil voor in totaal 760 miljoen euro aan nieuw schuldpapier uitgeven en gebruikt de opbrengst om oude leningen af te lossen.

Eigenaar Lion Capital zou bezig zijn de mogelijkheden voor een verkoop of beursgang van HEMA te onderzoeken. De Telegraaf meldde dat vorige maand op gezag van bronnen bij HEMA zelf en in de financiële sector. Het bedrijf heeft dat bericht tot dusver bevestigd noch ontkend.