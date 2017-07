Schoonmaakbedrijf B2 neem VSC over

De failliete bedrijven VSC Schoonmaakdiensten (Vrolijk Special Cleaning) en uitzender RSB maken een doorstart. De twee Haagse bedrijven worden overgenomen door stadgenoot B2-Cleaning. Dat bedrijf laat de nieuwe dochterondernemingen onder eigen naam verdergaan.

Vorige week werd bekend dat VSC en zusterbedrijf RSB failliet gingen door hoge schulden. Bij beide bedrijven samen werkten 425 mensen, deels als uitzendkrachten. In de plannen van B2 houden in ieder geval alle werknemers met een vast contract hun baan. Er was interesse van meerdere bedrijven om Vrolijk en RSB over te nemen.