Suzuki en Jeep hebben mogelijk sjoemelsoftware

De Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee maken mogelijk gebruik van sjoemelsoftware. Dat stelt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die zestien voertuigen nader onderzocht. Beide voertuigen schakelen het systeem om de uitstoot van stikstofoxide te beperken zonder afdoende reden uit. De RDW heeft het Openbaar Ministerie van de resultaten van de test op de hoogte gesteld.

De zestien voertuigen die door de RDW opnieuw werden getest hadden een softwaresysteem dat zich in testsituaties anders gedroeg dan bij normaal gebruik. De makers van de andere veertien voertuigen konden echter aannemelijk maken dat de verminderde werking van het systeem nodig is om de motor te beschermen.

Jeep stond zowel met de Wrangler als de Grand Cherokee op de lijst. Voor de Wrangler werd wel aangetoond dat de motor beschermd werd door de software, voor de Grand Cherokee niet. Voor dit type voertuig stelde moederbedrijf Fiat Chrysler een update beschikbaar die nog door de RDW beoordeeld moet worden.

Suzuki kon een groot deel van de redenen voor uitschakeling van het systeem verklaren, maar niet waarom het systeem slechter ging werken als de gebruikelijke duur van de emissietest voorbij was. Dat duidt er volgens de RDW op dat de software mogelijk ingericht was om tijdens de test andere resultaten te geven. Het OM moet nu beoordelen of Suzuki een strafbaar feit heeft gepleegd. Suzuki heeft inmiddels een update voor de software gemaakt die het probleem verhelpt.