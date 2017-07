Talpa mag SBS helemaal inlijven

Talpa heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gekregen voor de volledige overname van televisiebedrijf SBS. De toezichthouder oordeelde maandag dat de overname geen nadelige gevolgen heeft voor de keuzemogelijkheden van consumenten en adverteerders.

De huidige meerderheidsaandeelhouder Sanoma kondigde in april de verkoop aan van zijn belang van circa twee derde van de aandelen. Talpa, dat nu al een derde van de aandelen bezit, betaalt daarvoor 237 miljoen euro en draagt daarnaast Veronica Uitgeverij over aan zijn Finse branchegenoot.

Mediamagnaat John de Mol wordt daarmee volledig eigenaar van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Hij bezit al radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio en wil ook de Telegraaf Media Groep (TMG) kopen. De kans daarop is evenwel klein. De meerderheid van de aandelen TMG is al in handen van het Vlaamse Mediahuis en de huidige grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek, die ook een bod hebben gedaan.

Door de overname van SBS verandert er in het medialandschap weinig, concludeert de ACM. De radio- en televisiezenders blijven bestaan. Voor de advertentiemarkt heeft de toezichthouder nader onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat Talpa weliswaar meer macht krijgt, maar daarmee niet in staat zal zijn zijn concurrenten wezenlijk te benadelen.