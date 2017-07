Telefoonrekening lager door uitspraak

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag het afgiftetarief dat telecombedrijven elkaar rekenen verlagen. De rekening voor mobiel bellen kan daardoor tot ruim 10 procent lager uitpakken en voor bellen met de vaste telefoon zo’n 7,5 procent, verwacht de ACM. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gaf de marktwaakhond maandag gelijk in een door diverse telecomaanbieders aangespannen zaak.

Het afgiftetarief wordt berekend als een klant van de ene telecomaanbieder een klant van een andere telecomaanbieder belt. Die tarieven bedragen 15 procent van het bedrag dat klanten per minuut betalen. In totaal gaat daar jaarlijks binnen Nederland 150 miljoen euro in om. De afgiftetarieven voor mobiel worden vanaf donderdag 70 procent lager en voor vaste telefonie gaan ze met de helft omlaag.

De ACM verwacht dat de consument de besparing uiteindelijk in zijn portemonnee gaat merken in de vorm van lagere kosten per minuut. De marktwaakhond was al in 2013 voornemens het afgiftetarief te verlagen. Telecombedrijven wilden de afgiftetarieven echter houden en bonden een juridische strijd aan.