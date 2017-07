Uitzendkrachten Heineken mee naar Sligro

Ruim 140 uitzendkrachten die nu nog voor Heineken werken, kunnen mee over naar Sligro, als dat groothandelsbedrijf komend najaar de distributie van bier en cider naar de Nederlandse horeca van de brouwer overneemt. Zij behouden bovendien een jaar lang hun huidige, hogere salaris. Daarover heeft vakbond CNV afspraken gemaakt met het bedrijf.

Heineken en Sligro maakten hun samenwerkingsplannen in mei bekend. Daarbij lieten de bedrijven weten dat in elk geval de circa 220 mensen in vaste dienst bij Heineken hun baan zouden behouden. Maar voorlopig hoeven dus ook de uitzendkrachten niet te vrezen voor hun baan. ,,We hebben goede afspraken gemaakt, die voor iedereen perspectief bieden”, zei CNV-onderhandelaar Roel van Riezen maandag.

Uitzendkrachten die de afgelopen tijd veel voor Heineken hebben gewerkt, krijgen de garantie dat Sligro ze als eerste oproept als er mensen nodig zijn. Naast de belofte dat zij er een jaar lang ook financieel niet op achteruit zullen gaan, krijgen zij van Heineken een scholingsbudget.

Ook voor de vaste krachten heeft CNV extra garanties afgedwongen. Zij behouden niet alleen hun huidige arbeidsvoorwaarden, maar hebben de toezegging gekregen dat ze ook op hun pensioen niet hoeven in te leveren. Eventuele toekomstige verslechteringen zullen ook worden ‘gerepareerd’, aldus de vakbond.