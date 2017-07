Aegon koploper in hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs ging maandagochtend licht omhoog onder aanvoering van verzekeraar Aegon. Ook elders in Europa werden overwegend kleine winsten geboekt. Overnameperikelen bleven de markt in de greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 511,34 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 799,67 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

Aegon klom 1,1 procent in de AEX. Levensmiddelenconcern Unilever volgde met een plus van 0,8 procent. Volgens analisten van Susquehanna is er een kans van 75 procent dat Kraft Heinz een vijandig bod zal uitbrengen op Unilever, na de eerder mislukte overnamepoging door de Amerikanen.

Biotechnoloog Galapagos en digitaal beveiliger Gemalto waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen met minnen van 0,6 procent. Uitgeefconcern RELX zakte 0,4 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

In de MidKap stond postbezorger PostNL bovenaan met een winst van 3,8 procent. Volgens minister Kamp van Economische Zaken moet het nieuwe kabinet de postmarkt helemaal herzien. Door het toenemende gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp en e-mail moet het wettelijk aantal bezorgdagen omlaag en het postzegeltarief mogelijk omhoog.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM steeg 0,8 procent na sterke vervoerscijfers over juni. Refresco won 0,6 procent. Het aandeel van de frisdrankbottelaar steeg vrijdag flink na geruchten over een nieuw overnamevoorstel van ruim 1,6 miljard euro van de Franse investeerder PAI Partners. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 1,1 procent.

In Londen kelderde Carillion 30 procent na het opstappen van bestuursvoorzitter Richard Howson. De topman van het bouwbedrijf stapte op na een flinke winstwaarschuwing.

Aveva steeg 3 procent in Londen. Het Franse industrieconcern Schneider Electric (min 0,1 procent) zint volgens de krant The Sunday Times op een nieuwe poging om het Britse softwarebedrijf in te lijven.

De euro was 1,1398 dollar waard, tegen 1,1394 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 44,26 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder op 46,75 dollar per vat.