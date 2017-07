Goedkopere yen stuwt Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag hoger geëindigd. Vooral de exportbedrijven waren in trek dankzij een verzwakking van de Japanse yen. Ook profiteerde de technologiesector van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook overwegend vooruit.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,6 procent in de plus op 20.195,48 punten. Suzuki Motor zakte 1,8 procent. Uit een TNO-onderzoek in Nederland is gebleken dat de Japanse autofabrikant in het model Suzuki Vitara mogelijk sjoemelsoftware heeft gebruikt. Nader onderzoek moet aantonen waardoor het verdachte uitstootgedrag precies wordt veroorzaakt.

Seiko Epson klom 3,7 procent en bereikte het hoogste koersniveau in 2,5 jaar. De Japanse producent van onder meer horloges en printers vervangt per 1 augustus het noodlijdende Toshiba in de hoofdindex Nikkei 225. Toshiba, dat vanwege alle financiële problemen wordt gedegradeerd naar het tweede segment van de beurs in Tokio, verloor 1,9 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent hoger. De Kospi in Seoul kreeg er 0,6 procent bij en de All Ordinaries in Sydney ging licht omhoog.