Kleine minnen op Wall Street

De euro was 1,1444 dollar waard, tegen 1,1428 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 45,12 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer, op 47,60 dollar per vat.

Verder stonden de aandelen van huizenbouwers onder druk na een negatief rapport over de sector door Barclays. Kenners van de bank verlaagden onder meer de adviezen van grote spelers op de markt als Lennar, PulteGroup en Toll Brothers. De bedrijven noteerden daarop tot 2,1 procent lager. Over het hele jaar genomen horen de huizenbouwers juist bij de grote winnaars. Kenners van Barclays bestempelden het fundament onder die opleving echter als wankel.

Verder stond farmaceut Arena Pharmaceuticals in de belangstelling. Het bedrijf licht naar eigen zeggen op koers met een medicijn tegen een zeldzame en in potentie dodelijke longziekte en werd daarvoor door beleggers beloond met een koerswinst van 45 procent.

PepsiCo stond 0,6 procent lager, ondanks dat het concern in het afgelopen kwartaal op een hogere winst en omzet is uitgekomen. PepsiCo profiteerde van prijsverhogingen, kostenbesparingen en de grotere vraag naar meer gezonde producten.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York noteerden dinsdag halverwege de sessie iets onder de slotstanden van een dag eerder. Beleggers op Wall Street moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Producent van frisdrank en snacks PepsiCo zorgde met zijn kwartaalcijfers nog voor enige reuring. Verder ging het aandeel van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, in de uitverkoop.

