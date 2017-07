Maart was goede maand voor zonnepanelen

De maand maart was een goede maand voor bezitters van zonnepanelen. Uit een analyse van energiebedrijf Essent over de eerste zes maanden van het jaar blijkt dat met name de zonnestralen in maart er voor hebben gezorgd dat de opbrengsten van de panelen dit jaar hoger liggen dan het langjarig gemiddelde.

In het eerste half jaar hebben huishoudens met zonnepanelen met een gemiddelde installatie van tien zonnepanelen 3 procent extra bespaard. Normaal gesproken leveren de zonnepanelen ongeveer 248 euro op, in de eerste helft van 2017 was dit 257 euro.

De opbrengsten van de zonnepanelen liggen over twee kwartalen nu 3 procent boven het gemiddelde, vooral door een goed eerste kwartaal. In mei en juni was de zogeheten instraling minder.