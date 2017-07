Meer winst voor PepsiCo

De Amerikaanse producent van frisdrank en snacks PepsiCo is in het afgelopen kwartaal op een hogere winst en omzet uitgekomen. Het bedrijf profiteerde van prijsverhogingen, kostenbesparingen en de grotere vraag naar meer gezonde producten.

De nettowinst van de maker van Pepsi-cola, Lays-chips en Quaker-ontbijtgranen ging in het tweede kwartaal met 5 procent omhoog tot 2,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De omzet nam met 2 procent toe tot 15,7 miljard dollar. PepsiCo ondervond wel enige hinder van negatieve wisselkoerseffecten door een duurdere dollar.

PepsiCo zet meer in op gezondere voeding door bijvoorbeeld het gebruik van suiker en zout in frisdranken en snacks flink te verminderen. Verder werd flink geïnvesteerd in nieuwe producten, zoals verantwoorde sapjes en op thee gebaseerde dranken. Deze producten zorgen voor groei bij het bedrijf.