Nieuwe storing bij APM geen cyberaanval

Overslagbedrijf APM Terminals heeft dinsdag opnieuw te maken gehad met een IT-probleem bij zijn containerterminals in Rotterdam. Die werden daarom uit voorzorg kortstondig stilgelegd. De storing was niet veroorzaakt door een computervirus en had ook niets te maken met de cyberaanval die het bedrijf twee weken geleden lamlegde, aldus directeur Pieter Hartog.

De terminals in de Rotterdamse haven werden aan het einde van de ochtend stilgelegd, maar de werkzaamheden konden vroeg in de middag alweer worden hervat. Het betrof een puur lokale kwestie. ,,Dit komt wel vaker voor”, verzekerde directeur Hartog.

Op 27 juni kwamen vestigingen van APM Terminals wereldwijd stil te liggen door een cyberaanval. Hackers hadden het computersysteem besmet met ransomware, een virus dat de boel lamlegt totdat losgeld is betaald. Het duurde bijna een week voordat de dienstverlening volledig kon worden hervat.