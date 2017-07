Omzet makelaardij groeit door

Makelaars hebben dankzij de aantrekkende woningmarkt de wind nog altijd in de rug. De omzet van de bij makelaarsvereniging NVM aangesloten kantoren groeide afgelopen jaar met ruim 160 miljoen euro. In 2015 was de omzet al met bijna 140 miljoen gegroeid.

In totaal kwam de omzet vorig jaar uit op net geen 1,1 miljard euro. Van de makelaarskantoren was 87 procent in 2016 winstgevend, 7 procentpunt meer dan een jaar eerder. Voor dit jaar verwachten de NVM-makelaars weer positieve cijfers.

De woningmakelaardij was goed voor het leeuwendeel van de omzet. De groei hier was ruim 19 procent. Gemiddeld verkocht iedere makelaar 78 woningen.

Ook op de markten voor zakelijk vastgoed en vastgoedmanagement ging het goed met omzetstijgingen van ruim 16 procent. De agrarische makelaardij leverde ruim 10 procent omzet in.

Het aantal banen in de makelaarssector nam toe naar 9650 voltijdsbanen, 900 meer dan een jaar eerder.