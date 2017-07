‘Pakketbezorgers hebben tonnen tegoed’

De cao voor pakketbezorgers wordt bij veel bedrijven niet goed nageleefd. Bezorgers die pakketjes leveren in opdracht van grote partijen als PostNL, DPD en GLS lopen daardoor tot wel honderden euro’s loon per maand mis, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV.

De pakketbezorgers werken bij bedrijven die als onderaannemer door grotere spelers op de pakketmarkt worden ingehuurd. Die grote spelers kunnen echter wel verantwoordelijk worden gesteld als de onderaannemers niet alsnog betalen, laat bondsbestuurder Egon Groen weten. FNV legde al aan tientallen transportbedrijven nabetalingen met een gezamenlijke waarde van honderdduizenden euro’s op.

,,Als de onderaannemers niet nabetalen, kunnen we het geld, dankzij nieuwe wetgeving, verhalen op de opdrachtgevers zelf”, verwijst Groen naar de Wet Ketenaansprakelijkheid. ,,DPD, GLS en PostNL hebben inmiddels een brief van ons ontvangen. Het is nu aan deze grote bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen.”