Rustige opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers reageerden onder meer op kwartaalcijfers van producent van frisdrank en snacks PepsiCo. Verder is de agenda nagenoeg leeg.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg vlak op 21.415 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent in de min op 2425 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 6171 punten.

PepsiCo noteerde in de vroege handel 0,8 procent lager, ondanks dat het concern in het afgelopen kwartaal op een hogere winst en omzet is uitgekomen. PepsiCo profiteerde van prijsverhogingen, kostenbesparingen en de grotere vraag naar meer gezonde producten.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, noteerde kort na de openingsbel circa 5 procent lager, na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Maandag sloot het aandeel voor het eerst onder de 17 dollar, de prijs waartegen Snap naar de beurs werd gebracht.