Zwitsers kopen Nederlandse kaasmaker Vika

De Zwitserse producent van geur- en smaakstoffen Givaudan neemt kaas- en bouillonmaker Vika uit Ede over. Bij dat bedrijf werken meer dan tweehonderd mensen.

Vika produceert kaasingrediĆ«nten voor hartige toepassingen zoals koekjes, chips, sauzen, pizza’s en pasta en kant-en-klaar maaltijden. Ook maakt het bedrijf bouillons (fonds) in pasta- of poedervorm. Het hoofdkantoor staat in Ede en Vika heeft ook faciliteiten in BelgiĆ«, Groot-BrittanniĆ« en Nieuw-Zeeland.

Het is niet bekend hoeveel geld met de overname is gemoeid. Wel liet Givaudan weten dat de jaaromzet van Vika rond de 64 miljoen euro ligt. De aankoop moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten.