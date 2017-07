Afzegging AkzoNobel stelt Elliott teleur

Elliott Advisors is ,,teleurgesteld” dat topman Ton Büchner van AkzoNobel heeft afgezien van een gesprek met de investeerder dat woensdag plaats zou vinden. Dat heeft een woordvoerder van het fonds laten weten aan persbureau Bloomberg.

Elliott is de grootste aandeelhouder van AkzoNobel met een belang van 9,5 procent, en is zeer kritisch over de manier waar het verf- en chemiebedrijf een reeks overnamevoorstellen van branchegenoot PPG Industries heeft afgewezen. Daarover had de investeerder graag een ,,constructief gesprek” gevoerd met Büchner.

AkzoNobel liet dinsdag evenwel weten af te zien van een ontmoeting. Een woordvoerster noemde de ,,agressieve” houding van Elliott de belangrijkste reden daarvoor. Die zou een constructieve en open dialoog in de weg staan.

Elliott kondigde vorige week een rechtszaak aan tegen AkzoNobel waarmee het opnieuw probeert af te komen van president-commissaris Antony Burgmans. Die wordt hoofdzakelijk verantwoordelijk gehouden voor de afwijzende houding ten opzichte van PPG, dat daardoor uiteindelijk afzag van een formeel overnamebod.